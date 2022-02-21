«المديريات التعليمية» توجه بتسليم الكتب للطلاب وعدم ربطها بالمصروفات

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً هام للإدارات التعليمية، بتعليمات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي بدأ يوم السبت 19 فبراير، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسليم الكتب لجميع الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، علي متابعة استلام جميع الكتب الدراسية لضمان وصولها لأيدي الطلاب في أول يوم من أيام الدراسة مع عدم ربط تسليمها بالمصاريف الدراسية.

كما أكدت المديريات في خطابها علي التزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج وعلي أهمية سير الدراسة وإتباع القواعد والقرارات المنظمة لها، والتأكيد علي مشرفي الأمن بالمدرسة بضرورة غلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح وأحكام دور الإشراف عليها وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

وشددت المديريات في خطابها، توفير البيئة الصحية (التهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة والحرص علي نظافة المدرسة باستمرار وبخاصة الأسطح المشتركة وعدم تراكم القمامة ).

تفعيل دور الأشراف اليومي

وطالبت المديريات بتفعيل دور الأشراف اليومي وتفريغ المشرف العام ليمارس بها وظيفته، وتوزيع حصص المواد المختلفة علي مدار الأسبوع وتحقيق العدالة بالجدول المدرسي لجميع المدرسين ويتحمل مسئولية ذلك المسئول عن وضع الجدول.

ضرورة إسناد حصص الطلبة لجميع المعلمين داخل المدرسة ويحظر تفرغ أي منهم من جدول الحصص وابلاغ التوجيه المختص بالعجز والزيادة طبقا للتعليمات الواردة في هذا الشأن وتحملكم مسئولية إهدار المال العام.

ووجهت المديريات، باحترام المعلم في المقام الأول لحسن سير العملية التعليمية فلا يسمح مطلقا لرئيس العمل التعرض بالإساءة لأي كادر تعليمي داخل المؤسسة التعليمية ( معلم / إداري / عامل ) .