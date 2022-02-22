توجيه مهم من التعليم لـ«المدارس»: لا إهانة الطالب وحظر العقاب البدني

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً مهما للإدارات التعليمية، بتعليمات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي بدأ يوم السبت 19 فبراير، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها للإدارات التعليمية، بعدم إهانة الطالب فهذا أمر مرفوض تماما لأننا نريد تخريج شباب أسوياء يقود مسيرة التنمية والتأكيد على تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016م الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ومتابعة التزام المدارس بتنفيذه.

حظر استخدام العقاب البدني والنفسي

كما أكدت المديريات التعليمية في خطابها، على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

وشددت المديريات في خطابها على حظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية ويتم إزالتها على الفور مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ والسلوكيات والقيم الحميدة، مؤكده على حظر إقامة أي فعاليات (ندوات – تدريبات - احتفالات ...إلخ ) إلا بعد موافقة مدير المديرية.

غرس القيم وحسن معاملة أولياء الأمور

وطالبت المديريات، غرس قيم المواطنة وروح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بالمدرسة.

وأشارت المديريات التعليمية، بالتأكيد على مشرفي الأمن بالمدرسة بضرورة غلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح وأحكام دور الإشراف عليها وفحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وكذا التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.