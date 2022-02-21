«التعليم» توجه المدارس بتفعيل مجموعات التقوية وتحدد ضوابطها وأسعارها

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتأكيد علي تفعيل مجموعات التقوية المدرسية على الفور مع بدء الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق اليوم في جميع المحافظات، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021 / 2022.

وطالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها والتأكيد علي تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية.

وأكدت وزارة التعليم، التنبيه علي جميع المدارس، بالالتزام برسوم المجموعات طبقا للقرار الوزاري، وعدم زيادة رسم مشاركة الطالب في المجموعة عن التيرم الأول.

أسعار مجموعات التقوية

- الحد الأدنى لمجموعات التقوية 10 جنيهات والحد الأقصى 85 جنيهًا.

- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب ومواجهة فيروس كورونا.

- تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

- مجموعات التقوية متاحة للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

- مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية.

الهدف من مجموعات التقوية

- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

- تهدف مجموعات التقوية إلى تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد.

- يحصل على مقابل لا يقل عن 75% من أسعار مجموعات التقوية.

- تخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.

- يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل.