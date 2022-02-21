خطوات التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية 2022

منذ ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طرق وخطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، خاصة بعد إعلان المديريات التعليمية المختلفة عن فتح الباب أمام الطلاب للتظلم على النتيجة لمدة 15 يوما.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التعليمية التي يقدمها على مدار اليوم، خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022، في السطور التالية:

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، تم فتح الباب أمام طلاب الشهادة الإعدادية للتظلم على النتيجة بداية من الأحد الماضي، على أن تستمر لمدة 15 يوما، بحيث تنتهي 6 مارس المقبل بعد استثناء أيام الجمعة والسبت.

إجراءات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

وبحسب المديريات التعليمية، يتم إجراء التظلمات على النتيجة من خلال اتباع الآتي:

- التوجه إلى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

- يجب تسديد قيمة رسوم التظلم على النتيجة من خلال دفع 20 جنيهًا عن كل مادة.

- يقوم ولي الأمر بتجهيز إيصال السداد، وصورة شخصية لولي الأمر، وطلب بالمواد التي يريد الاطلاع عليها للتظلم.

- يتم تسليم الأوراق السابقة للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- يتم تحديد موعد للاطلاع على أوراق إجابة الطالب.

- يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالدخول إلى لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا، على أن يمنع تماما استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

- بعد الاطلاع على ورقة الإجابة، يقوم ولي الأمر بالاطلاع على ورق الإجابة، وتسليم صورتين لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- يتم إعلان نتيجة التظلمات في مقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، بعد الانتهاء من الفحص، وفي حالة إثبات أحقية الطالب في درجات جديدة يحصل عليها.