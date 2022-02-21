قسم جديد بالدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. موضوعات ذات أثر

استحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان «أفلام ذات أثر في المجتمع المدني»، ضمن أقسام دورته السادسة التي تقام خلال الفترة من 23 إلي 28 فبراير الجاري.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتبة أميرة حسين استشاري النوع الاجتماعي والتنمية، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

مهرجان أسوان يقام بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

وأكدت إدارة المهرجان أنها قررت إطلاق هذه المسابقة المحلية بداية من الدورة السادسة، لتشجيع أعداد أكبر من صناع أفلام المجتمع المدني للمشاركة، وأن تكون هناك نافذة أخري لعرض الأفلام المصرية، وأن تكون إضافةً وتحفيزًا لسينما جديدة تنطلق من قاعدة اجتماعية وذات أثر واضح فيها.

ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي: «خلاص: نساء يعلنّ العصيان» تأليف وإخراج زياد حجاج، ويتابع الفيلم قصصًا لنساء من مصر ولبنان والسعودية والأردن، ويبحث من في مشكلاتهن وأزماتهن اليومية.

كما يعرض أيضاً بالمسابقة فيلم «أبواب مكة» تأليف وإخراج مهند دياب، وهو وثائقي يحكي قصة واحدة من رائدات العمل الأهلي في جنوب مصر، وفيلم «بداية الخيط» إخراج ريم أسامة، والفيلم يدور من خلال 3 فتيات من قرى مختلفة في مصر تجمعهن لعبة، نرى منها إنجازاتهن في بلداتهن الصغيرة ومشاركتهن في نشر الوعي ومساعدة الفتيات الصغيرات لعيش حياة أكثر أمنًا وسعادة في مصر.

مهرجان أسوان يعرض فيلم «حكايتها»

ومن إنتاج ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعرض فيلم «حكايتها»، إخراج سيد علي، تأليف راندا ضياء، ألفت عيسى، هاجر حمدي، والفيلم يدور من خلال أربع سيدات من الجنوب تعرضن لظروف معيشية قاسية نتيجة الظروف والعادات الاجتماعية.

ويعرض أيضاً بالمسابقة فيلم «مش بس أمّ» تصوير وإخراج مارك حنا، وتدور الأحداث في عالم يعتبر عمل المرأة في المبيعات مخزيًا، وتقرر مجموعة من النساء كسر هذا المحظور ليصبحن رائدات أعمال.

ويتنافس علي جوائز المسابقة كذلك فيلم «يحكى أن» سيناريو وإخراج عبد الفتاح زيدان، وتدور أحداث الفيلم حول شاب في مقتبل العمر تخلي عنه أهله منذ الصغر، وبدلًا من أن ينحرف هذا الشاب تحوّل فنانًا عبقريًا، كما يعرض فيلم «Stereotyping» تأليف وإخراج رأفت، والفيلم يناقش تأثير محل الإقامة ولون البشرة والجنسية علي حياتنا ونظرة العالم للأمر.

كما يعرض الفيلم الوثائقي «نوبي أنا» إخراج جيلان سيد، تأليف جيلان سيد، بسنت سيد، والفيلم يدور في جنوب مصر ويحكي عن الحياة اليومية والعادات والتقاليد المتبعة منذ الأزل للمواطنين المصريين في الجنوب.