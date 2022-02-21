طبيب مناعة: مصر حققت طفرة في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية حققت طفرة في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، خلال الفترة الأخيرة، فكان هناك تجهيز في مصنع فاكسيرا لصناعة الأدوية، الذي استطاع أن يحصل على موافقة من الصين لصنع اللقاحات داخل مصر.

تصنيع اللقاح بتوافر الإمكانيات وجهود العلماء

وأضاف «عقبة»، خلال مكالمة هاتفية له مع الإعلامي شادي شاش، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تصنيع اللقاحات داخل مصر جاء من خلال توافر الإمكانات بجانب جهود العلماء المصريين القادرين على التعامل مع مثل هذه التكنولوجيا الحديثة، ووضع ذلك مصر في مكانة عالية؛ لتكون من ضمن الدول المنتجة للقاح محليًا.

مصر حصلت على موافقة الهيئة الدولية

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنّ مصراستطاعت أن تحصل على موافقة الشركات المنتجة للأدوية الحديثة، لصناعة الأدوية محليًا داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذا حدث لقدرة المصريين على الإنتاج بشكل فعّال بجانب الإمكانات وتكنولوجيا التصنيع في مصر التي تطورت ووصلت إلى مستويات عالية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تبحث عن مركز قادر على تصنيع اللقاحات لمنطقة واسعة مثل أفريقيا والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تغطي احتياجات هذه الدول، من خلال التكنولوجيا المنوط بها العمل لتصنيع اللقاحات بشكل آمن وفعال؛ لمواجهة الأمراض المستوطنة في هذه الدول.

وأكّد أن مصر استطاعت، خلال فترة قصيرة، أن تقضي على فيروس سي من خلال الإنتاج المحلي للأدوية، إضافة إلى توفير هذه الأدوية للأشقاء والأخوة في الدول المجاورة خاصًة في أفريقيا.