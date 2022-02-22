أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 22-2-2022

تعد الخضروات مصدرا غنيا للفيتامينات والمعادن، ومهمة جدا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والإخراج، كما أنّ تناولها يقي من سرطانات الجهاز الهضمي، ويمد الجسم بالمعادن المهمة، مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم، كما أنّ تناولها يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق، تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات مثل الطماطم والبصل والخيار والبطاطس في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها، وذلك على النحو التالي:

سعر الطماطم في الأسواق

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الطماطم، فهي من أهم الخضروات، حيث يتراوح الكيلو جرام منها بين 8 و10 جنيهات في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 و29 جنيها، كما تراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 7 و9 جنيهات، كما جاء سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي بسعر تراوح بين 10 و15 جنيها، وسجلت الملوخية سعرا تراوح بين 10 و13 جنيها، كما سجل سعر حزمة الخس 5 جنيهات.

فيما تراوح سعر كيلو البطاطا في الأسواق بين 3 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل بين 2 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار 12 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها، وتراوحت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 8 و15 جنيها، أما الفلفل الألوان فسجل سعر الكيلو جرام منه بين 18 و25 جنيها في الأسواق، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

سعر الليمون في الأسواق

تراوح سعر الكيلو جرام من الليمون بين 15 جنيها حتى 25 جنيها في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.