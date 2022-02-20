أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 20-2-2022

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، خاصة مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث يفضل الكثيرون شراء الخضروات من خلال التوصيل للمنازل، لكن معرفة الأسعار مسبقًا تحميهم من النصب أو التعرض للغلاء.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي، وهي كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، استقرت معظم الأصناف، حيث تراوح سعر الطماطم بين 3.75 إلى 6.25 جنيه، والبطاطس بين 3.5 إلى 5.25 جنيه، والبصل بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والكوسة بين 4.5 إلى 7 جنيهات، والجزر بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والفاصوليا بين 11 إلى 15 جنيهًا، مع العلم أنّ الأسعار للجملة والكميات الكبيرة، وتُباع في أسواق التجزئة بزيادة بين 2 إلي 3 جنيهات، حسب تكلفة النقل.

سعر الباذنجان والفلفل في السوق

وتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي بين 5.5 إلي 7.5 جنيه، والباذنجان الرومي بين 5 إلى 7 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 إل 8.5 جنيه، والفلفل الصوب بين 7 إلى 9 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 7 إلى 11 جنيهًا، بينما الفلفل الألوان تراوح بين 11 إلى 15 جنيهًا، وفقا للأسعار المعلنة صباح اليوم الأحد الموافق 20 فبراير.

أما سعر الملوخية الخضراء فتراوح بين 7 إلى 11 جنيهًا، والخيار الصوب بين 5 إلى 8 جنيهات، والبسلة بين 3.5 إلى 4.75 جنيه، والسبانخ بين 3.5 إلى 4.75 جنيه، والقلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات، والبطاطا بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر الثوم بين 9 إلى 24 جنيهًا، ووصل سعر الخرشوف لنحو 13 جنيهًا للكيلو ومتوسط عددها 5 وحدات.