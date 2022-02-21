أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 21-2-2022

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن أسعار الخضروات في أسواق مصر، فهي من أهم المواد الغذائية التي تتواجد على الموائد، سواء في وجبة الإفطار أو الغذاء، ومعرفة الأسعار توفر على السيدات تحديد الميزانية المناسبة لشرائها سواء يوميا أو بالأسبوع.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وللمهتمين بمستجدات أصناف الخضروات، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات اليوم في أسواق مصر، وتحديدًا سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

واستقرت معظم أصناف الخضروات في الأسواق المحلية والتي جاءت كالآتي:

سعر الطماطم تراوح بين 3.75 إلى 6.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 إلى 5.25 جنيه.

البصل بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

الجزر بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراوح سعر الملوخية الخضراء بين 7 إلى 11 جنيهًا.

الخيار الصوب بين 5 إلى 8 جنيهات.

البسلة بين 3.5 إلى 4.75 جنيه.

السبانخ بين 3.5 إلى 4.75 جنيه.

القلقاس بين 3 إلى 6 جنيهات.

البطاطا بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الثوم بين 9 إلى 24 جنيهًا.

وسجل سعر الخرشوف نحو 13 جنيهًا للكيلو ومتوسط عددها 5 وحدات.

الفاصوليا بين 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الباذنجان في السوق المحلي

وتنوعت أصناف الباذنجان في السوق المحلي، ليسجل سعر الباذنجان البلدي بين 5.5 إلي 7.5 جنيه، والرومي بين 5 إلى 7 جنيهات، بينما الأبيض بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر الفلفل في سوق العبور

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 6 إلى 8.5 جنيه، والصوب بين 7 إلى 9 جنيهات، والحامي البلدي بين 7 إلى 11 جنيهًا، بينما الفلفل الألوان تراوح بين 11 إلى 15 جنيهًا.

ووفق تصريحات تجار سوق العبور، فإن تلك الأسعار للجملة والكميات الكبيرة، وتُباع في أسواق التجزئة بزيادة بين 2 إلى 3 جنيهات، حسب تكلفة النقل.