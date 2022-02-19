أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 19-2-2022

يهتم المواطنون، بمتابعة أسعار الخضروات في أسواق مصر، إذ أنه لاغنى عنها في أي بيت مصري، ويساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات، على حماية الجسم من زيادة الوزن، إذ أنها لا تحتوي على سعرات عالية، كما أنها تمد الجسم بالفيتامنيات والمعادن الهامة، التي تفيد الجسم.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار الخضروات في الأسواق، وفق الجولة الصباحية للجريدة اليوم السبت الموافق 19 فبراير، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر كيلو البصل بين 2 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار 12 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 7 و9 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي 10و15 جنيها.

سعر الليمون في الأسواق

سجل سعر الكيلو جرام من الليمون 15 جنيها، في أسواق مصر، اليوم السبت الموافق 19 فبراير الحالي.

واختلف سعر كيلو الجزر بين 3 و7 جنيهات، وتراوحت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 8 و15 جنيها، كما اختلف سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 8 و13 جنيهًا، أما الفلفل الألوان سجل سعر الكيلو جرام منه بين 18 و25 جنيها في الأسواق، اليوم السبت الموافق 19 فبراير.

واختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 15 و29 جنيها، كما سجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها، وسجل سعر كيلو البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر الخس جنيهين، كما تراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 و10 جنيهات، وسجلت الملوخية سعرا يتراوح بين 10 و13 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو البطاطا في الأسواق بين 3 و7 جنيهات، وذلك في الأسواق اليوم السبت الموافق 19 فبراري الحالي.