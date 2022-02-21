هل تخفف مصر إجراءات كورونا؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات في كل الاتجاهات مثل الاشتراطات الوقائية وتوفير المعدات والأدوية والمستلزمات قبل أن يتم الإعلان عن كورنا كجائحة.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم، على قناة DMC، أن التعامل مع هذه الأزمة كان احترافيا ومتوازنا بين الغلق الجزئي واستخدام الوسائل الوقائية والاحترازية، ولم تتوقف عجلة العمل أي لحظة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللجنة العليا لإدارة الأزمة يتعاملان بتوازن شديد في كل الإجراءات.

التوازن أمر مهم في التعامل مع كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن كورونا وباء معدي ويتزامن هذه الفترة مع فصل الشتاء الذي يشهد معدلات عالية لانتشار الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي فإن التوازن أمر مهم للغاية في إطار الحد بقدر مستطاع من انتشار المرض والسيطرة على تداعياته.

لدينا قدرات تجعلنا قادرين على وضع الخطوط التي تناسب كل مرحلة

وعن اتخاذ دول كثيرة حول العالم خطوات في إطار رفع القيود، وإمكانية اتخاذ مصر خطوات مماثلة، أوضح: «نعمل بتوازن ونتخذ قرارات تناسب كل مرحلة، ولنا تجربتنا المصرية.. ممشيناش أوي ورا اللي قفلوا ولا ورا اللي فتحوا، شايفين ظروف الوباء والحالات وعددها وشدتها ونتخذ الإجراءات التي تناسبها، ولدينا القدرة التنفيذية والسياسية والعلمية والطبية التي تجعلنا قادرين على وضع الخطوط التي تناسب كل مرحلة».