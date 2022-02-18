تاج الدين: حصول مصر على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات يعكس جهودها الكبيرة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على اختيار مصر ضمن الدول الإفريقية، التي ستتلقى دعما من أجل تصنيع اللقاحات، عن طريق الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتلك العملية، وإشادة مدير عام منظمة الصحة العالمية، بمجهودات مصر في تصنيع اللقاحات.

كلمة الرئيس عن جهود تصنيع اللقاحات مهمة

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة الأوروبية الإفريقية، بشأن ما بذلته مصر في مجال تصنيع لقاحات كورونا، يعبر عن أشياء كثيرة جدا، متابعا: «الكلمة لم تكن طويلة، لكنها حملت في طياتها أشياء كثيرة ومهمة جدا».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «ما تمّ الاتفاق عليه، وما أُعلن في هذه القمة، نتاج لمجهود كبير جدا، وملحمة شهدتها مصر والقارة الإفريقية خلال العامين الماضيين».

السيسي بذل جهودا كبيرة خلال جائحة كورونا

أشار تاج الدين، إلى أن جائحة كورونا، أبرزت الكثير من النقاط، أهمها الحاجة الماسة إلى تصنيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، توجه بالشكر للاتحاد الأوروبي وفرنسا ومنظمة الصحة العالمية وجنوب إفريقيا.

وأكد: «منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، بُذلت جهود كبيرة في هذا الصدد، وما حققته إفريقيا من الحصول على لقاحات كورونا، يمثل 11.2% من الإجمالي، وجزء كبير من هذه النسبة ناتج عن حصول مصر على جميع أنواع اللقاحات».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن مصر بدأت في تصنيع بعض أنواع اللقاحات، وأن الرئيس السيسي شدد على استثمار كمية كبيرة من الأموال، في الحصول على الطاقات لتصنيع اللقاحات.