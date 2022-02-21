«تاج الدين»: دلتا وأوميكرون منتشران بمصر.. والوفيات نتيجة الإصابة بأمراض أخرى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن متحوري دلتا وأوميكرون منتشران في مصر، مشيرًا إلى أن قدرة متحور أوميكرون على نقل العدوى كبيرة للغاية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم، على قناة DMC، أن وفيات أوميكرون نتيجة لعملية تراكمية لإصابات بأمراض أخرى، مؤكدًا عدم وجود مضاعفات مستجدة لدى هذا المتحور: «لكن هناك أعراض أقل، مثل إصابة الرئتين، ومعظم الإصابات في الجهاز التنفسي العلوي مثل العطس ووجع الزور والرشح وألم في الحنجرة والكحة وتكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن منظمة الصحة العالمية اختارت بعض الدول المؤهلة لصناعة اللقاحات بتقنية الـMRNA.

أفريقيا تعاني من نقص اللقاحات

وأكد أن قارة إفريقيا لا تزال تعاني بشدة من نقص لقاحات كورونا، موضحًا: «نسبة الأفارقة الذين حصلوا على التطعيم في أفريقيا 11% من سكانها، وهذه النسبة زادت بسبب زيادة عدد الحاصلين على اللقاحات في مصر».

منظومة توزيع لقاحات كورونا غير عادلة عالميا

وشدد على عدم عدالة منظومة توزيع لقاحات كورونا حول العالم، وبالتالي فإن وجود بنية تحتية مصرية وأفريقية قوية تساهم في إنتاج اللقاحات وتوطن الخبرة أمر في منتهى الأهمية.

ونصح مستشار رئيس الجمهورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية وعدم الانتقال السريع والمباشر من مكان دافئ إلى آخر أقل في درجة الحرارة، والعزل فور الإصابة بأي أعراض تنفسية واستشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب والحصول على لقاحات كورونا.