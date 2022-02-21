حملة موسعة لإزلة مخلفات البناء في شوارع المقطم

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار حملات النظافة التي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، لرفع تراكمات القمامة والأتربة بالأحياء، وتحديداً حي المقطم، من خلال العمل بدوريات منتظمة، وفريق عمل متكامل، ومتابعة مستمرة لحين الانتهاء من رفع كافة التراكمات.

تطهير منطقة «السبعين فدان»

وأشارت نائب محافظ القاهرة، خلال متابعة أعمال النظافة، إلى أن حملات النظافة تضمنت رفع وإزالة المخلفات الصلبة ومخلفات المباني وتجريد الأتربة بمنطقة «السبعين فدان»، و«مساكن الزلزال» بحي المقطم، ضمن المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، وبالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة والحي، حيث تم رفع التراكمات وتجريد الأتربة وتحسين المظهر العام للمنطقة.

إزالة تراكمات بالشوارع

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم رفع وتجريد الأتربة والتراكمات وتسوية الأرض بمطلع شارع «السلاب» من طريق الأوتوستراد بالبلدوزرات، ورفع التراكمات بسيارات ومعدات الهيئة والإنقاذ المركزي، كما تم رفع أكثر من 13 قلاب كبير من مخلفات الهدم والبناء، مع تحسين وتسوية الأرض بشارع «44» بالجزيرة الوسطى، وشارع «الجامعة الحديثة» بالهضبه الوسطى بالمقطم.

وشددت «عبد المنعم» على استمرار الحملات لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام، وذلك من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات والمعدات، لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة.

القضاء على المخلفات

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن حملات النظافة ورفع المخلفات وتراكمات الأتربة والردش ومخلفات المباني بكافة أحياء المنطقة الجنوبية، تجري على قدم وساق، من خلال فريق عمل متكامل، تتعاون فيه جميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وبالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل، باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات، والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين، مع التوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري.