صراخ طفلة ينقذها من محاولة سرقة قرطها الذهبي بالدقهلية

نجت طفلة في قرية «ظفر»، التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، من محاولة سرقة قرطها الذهبي من سيدتين وشخص ثالث اليوم الاثنين، بعد أن صرخت الطفلة عندما حاول المتهمون سرقتها، مما تسبب في انتباه الأهالي، وطاردوا اللصوص فتمكنوا من ضبط الشخص خلال قيادته «توكتوك»، فيما تمكنت المتهمتان من الفرار، وتمكنت مباحث تمي الأمديد من التعرف عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

القبض على متهم بخطف قرط ذهبي من طفلة

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، من المدعو «محمود رمضان»، 42 سنة، مقيم شعائر بالأوقاف، من قرية «ظفر»، دائرة مركز تمي الأمديد، بتمكنه بمساعدة عدد من الأهالي، من ضبط المدعو «السيد أ. أ.»، 22 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «الجلايلة»، التابعة لمركز السنبلاوين، وذلك حال محاولته سرقة قرط ذهبي من أذن ابنة شقيقه الطفلة «جنى محمد رمضان»، 9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، حال تواجدها بالشارع أمام المنزل، وبرفقته سيدتان حاولتا استدراج الطفلة، لكنه حاول الفرار حال استغاثة الطفلة.

اعترافات المتهم وهروب سيدتين

وأكد عم الطفلة، في محضر الشرطة، أنه تمكن بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم ومركبة «التوكتوك» قيادته، بدون لوحات معدنية، فيما لاذت المتهمتان الأخريان بالفرار، ولم يمكن للأهالي اللحاق بهما.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع السيدتين اللتين لاذتا بالفرار، وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتهمتين، وتبين أنهما كل من «سهير ص. م.»، 35 سنة، ربة منزل، و«عبير أ. أ.»، 29 سنة، ربة منزل، تقيمان في منطقة «حي البستان»، بندر السنبلاوين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1140 لسنة 2022 جنح مركز تمى الأمديد، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة ضبط المتهمتين الهاربتين.