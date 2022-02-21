أولويات رئاسة مصر لقمة المناخ.. دعم دول إفريقيا وخفض الانبعاثات

استعرضت قناة «Extra news» أبرز أولويات رئاسة مصر لقمة المناخ العالمي «COP 27»، المزمع عقدها في شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، إذ ذكر التقرير أنه رغم الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناخ وتوالي المؤتمرات الدولية بهذا الشأن، الذي بدأ من مؤتمر باريس عام 2015 وصولًا إلى مؤتمر العاصمة الاسكتلندية جلاسكو عام 2021، وتم حضور 197 دولة في هذا المؤتمر، إلا أن التغير المناخي يبقى أحد أهم الأزمات التي تغرق المجتمع الدولي بأكمله.

وزير الخارجية يستقبل جون كيري

وأوضح التقرير، أن المجتمعين في الكثير من القمم لم يستطيعوا التوصل إلى بيان ختامي يوضح الاستراتيجية العالمية لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، رغم أن تغير المناخ يوازي خطر الإرهاب، وهكذا ينظر قادة العالم للخطر البيئي، ولمواجهة هذا الخطر تأتي اتفاقية باريس بشأن المناخ وهي في الأساس بمثابة خطة تسابق لتجنب الإنسانية كارثة مناخية.

قمة المناخ ستعقد نوفمبر المقبل في شرم الشيخ

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، رئيس مؤتمر تغير المناخ ألوك شارما في القاهرة، لمناقشة مسألة التغير المناخي واستعدادات مصر لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ المقرر عقده نهاية العام الجاري، كما استقبل اليوم جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، من أجل وضع الاستعداد الخاصة للقمة التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام

وتمثلت أوليات رئاسة مصر لقمة المناخ العالمي «COP 27» في التالي:

- طرح أولويات القارة الأفريقية ذات الصلة بمواجهة تغير المناخ

- تمويل مساعي الدول النامية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه تغير المناخ

- العمل على وضع الأطر التنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية

- تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على الأصعدة كافة

- اتخاذ خطوات فعلية لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ

- حث الدول على تعزيز مساهماتها المحدودة وطنيا وفقا لاتفاق باريس