«سلامة الغذاء» توصي بفحص عبوات ألبان «اليكير» الأمريكية للأطفال

أوصت الهيئة القومية لسلامة الغذائية، بفحص عبوات ألبان الأطفال صنف «اليكير Elecare»، التي بحوزتهم من أسفل، وعدم استخدام العبوات التي يوجد عليها رقم مزدوج يبدأ من 22 إلى 37، وتحتوي على كود تشغيله «SH» أو «K8» أو «Z2»، وتاريخ انتهاء 1 إبريل 2022، أو ما بعده، ليتم إعادة هذه العبوات إلى الصيدلية أو المكان الذي جرى شراء العبوات منه.

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان لها، إنها تلقت إخطارا دوليا، يفيد بإجراء شركة «أبوت نيوتريشنز ستورجيس»، بولاية ميتشيجان الأمريكية «ABBOTT» العالمية، سحب طوعي لبعض التشغيلات التي أنتجتها بمصنعها بالولايات المتحدة الأمريكية، من عدد ثلاثة أصناف من ألبان الأطفال، بعد أن تلقت الشركة (4) شكاوى من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد الإخطار بإصابة أربعة من الأطفال الرضع الذين تناولوا هذه الألبان ببكتيريا Chronobacter sakazaki "or Salmonella Newport، كاجراء احترازي، على الرغم من أن الفحص المعملي للعينات التي تحتفظ بها الشركة من المنتجات ذات العلاقة بالشكاوى، أثبت سلبية العينات للتلوث بالميكروب Chronobacter sakazaki، كما جرى فحص العينة المحتفظ بها ذات العلاقة بشكوى سالمونيلا نيوبورت، وجاءت النتيجة سلبية.

الأصناف الثلاثة

وبدراسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأصناف التي ورد بشأنها الإخطار، تبين أن الأصناف الثلاثة التي سحبتها الشركة، التشغيلات ذات العلاقة منها في الولايات المتحدة الامريكية هي (1) اليكير Elecare ،(2) اليمنتم Alimentum ،(3) سيميلاك Similac.

وتبين أن الصنفين المحتمل وجود علاقة لهما بالسحب الذي تقوم به الشركة هما (1) اليكير Elecare ، (2) اليمنتم Alimentum، بينما الصنف الثالث سيميلاك Similac المتداول في الأسواق المصرية، لم يجر إنتاجه في مصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، بل جرى إنتاجه في مصانع الشركة بإسبانيا وأيرلندا، وبالتالي فهو آمن للاستهلاك.

نتائج فحص العينات

وبمراجعة أرقام التشغيلات التي أعلنت الشركة عن سحبها من الأصناف الثلاثة، يتبين وجود صنف واحد فقط ذى علاقة بالسحب الطوعي، وهو اليكير Elecare، وعلى الرغم من سلبية نتائج فحص العينات التي قامت الشركة بإجرائها، وعلى الرغم من سلبية نتائج الفحص التي قامت بها الهيئة للرسائل الواردة من الخارج بالمواني المصرية، وحرصا على المستهلك المصري، توصي الهيئة بفحص عبوات صنف «اليكير Elecare»، التي بحوزتهم من أسفل، وعدم استخدام العبوات التي يوجد عليها رقم مزدوج يبدأ من 22 إلى 37، وتحتوي على كود تشغيله «SH» أو «K8» أو «Z2»، وتاريخ انتهاء 1 إبريل 2022، أو ما بعده، ليتم إعادة هذه العبوات إلى الصيدلية أو المكان الذي جرى شراء العبوات منه.