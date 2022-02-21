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محمود مسلم

«سلامة الغذاء» تصدر 3 قرارات بشأن فحص منشآت الأغذية ورسوم المجازر

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الوطن
04:29 م | الإثنين 21 فبراير 2022
الهيئة القومية لسلامة الغذاء

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرار رقم 2 لسنة 2022، بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة فحص منشأت الأغذية التي تتداول الأحياء المائية.

والقرار رقم 3، بتعديل رسوم فحص بعض البنود الجمركية من السلع الغذائية.

كما أصدرت قرار رقم 15 لسنة 2021، بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة، لتسجيل وفحص المجازر سنويا، طبقا لنوع المجزر، وفقا للسلعة الإنتاجية لكل نوع.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.

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بقلم الوطن