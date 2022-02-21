«سلامة الغذاء» تصدر 3 قرارات بشأن فحص منشآت الأغذية ورسوم المجازر

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرار رقم 2 لسنة 2022، بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة فحص منشأت الأغذية التي تتداول الأحياء المائية.

والقرار رقم 3، بتعديل رسوم فحص بعض البنود الجمركية من السلع الغذائية.

كما أصدرت قرار رقم 15 لسنة 2021، بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة، لتسجيل وفحص المجازر سنويا، طبقا لنوع المجزر، وفقا للسلعة الإنتاجية لكل نوع.

ونشرت القرارات في الوقائع المصرية.