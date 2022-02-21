رقم قياسي جديد لـ«كابونجا».. سحب شاحنة تزن 15 طناً بأسنانه

أعلن المصارع «أشرف كابونجا» عن نجاحه في دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعدما كسر رقم اللاعب الهندي، حيث قام بسحب شاحنة تزن 15 طناً بأسنانه.

كابونجا: حاولت دخول موسوعة جينيس من 10 سنوات

وقال «كابونجا»، ابن محافظة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حاول تحقيق حلم دخول موسوعة «جينيس» منذ أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أنه لم يكل أو يتخلى عن حلمه، إلى أن استطاع تحقيق أول رقم قياسي له.

وتابع بقوله: «تستطيع تحقيق كل يوم رقم قياسي جديد، حال السماح لي، من بعض الوزارات، كالنقل والطيران، والعمل على سحب القطارات والطائرات».

وقال ابن محافظة الإسماعيلية إنه استطاع سحب قاطرة بحرية، بوزن 18 طناً، إضافة إلى قيامه بسحب 4 سيارات، وزن الواحدة 40 طناً، دفعة واحدة.

كابونجا: أسرتي هي الدافع الأول لي

وقال كابونجا إنه يُعتبر الأول في الوطن العربي الذي نجح في تحقيق هذا الرقم القياسي، بعد كسر رقم اللاعب الهندي، وتابع: «أسرتي دائماً هي الحافز والمساعد الأول لي، وخاصة زوجتي، التي تسعى دائماً لتوفير كل احتياجاتي بشكل يومي لمساعدتي في المران».

وينوي كابونجا سحب طائرة، بعدما تمكن من سحب سيارتين نقل ثقيل «تريلا» بأسنانه، وسيارات ملاكي بأصبعه وأسنانه، خلال محاولة أجراها على طرق الإسماعيلية السويس، في محاولة لدخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في تحد جديد.

وأكد أنه تقدم بطلب إلى وزير النقل لسحب مترو الأنفاق بأسنانه لدخول موسوعة جينيس في رقم قياسي جديد يسعي لتحقيقه.