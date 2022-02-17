أشرف كابونجا يستعين بمترو الأنفاق لدخول «جينيس»: قدراتي خارقة

قدّم المصارع أشرف كابونجا، الشهير بـ«الرجل الخارق»، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين في مصر والعالم العربي EWR، طلبا رسميا للهيئة القومية للأنفاق، للموافقة على شد مترو الأنفاق بحبل، في محاولة منه لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

طلب رسمي لشد مترو الأنفاق

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، عن أنّ أشرف كابونجا قدّم طلبا رسميا للهيئة، لشد مترو الأنفاق بحبل، حيث يسعى لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، موضحا أنّ الهيئة تدرس الموضوع كاملا، وهناك العديد من الجهات المختصة يجب عليها أن توافق: «ممكن جدا الطلب يترفض».

شد مترو الأنفاق بحبل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ طلب أشرف كابونجا بشد مترو الأنفاق صعب للغاية، موضحا أنّ حركة سير القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ومن جهته، قال المصارع أشرف كابونجا، إنّه قدّم طلبا رسميا للهيئة القومية للأنفاق قبل 10 أيام، لشد مترو الأنفاق بحبل، مشيرا إلى أنّ الهيئة طالبته بتقديم طلب رسمي للفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، حتى يتثنى له شد المترو، لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية: «سأقدم طلبا لكامل الوزير، أطلب فيه شد مترو الأنفاق بحبل».

كابونجا: قادر على شد مترو الأنفاق بحبل

وأوضح كابونجا لـ«الوطن»، أنّه يستعد لسحب مترو الأنفاق، وسيقدّم خلال الأيام القليلة المقبلة طلبا رسميا إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل بذلك، ولو نجح في سحب المترو سيدخل موسوعة جينيس، مؤكدا أنّ لديه قدرات خارقة وقادر على سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه.

وكشف المصارع عن سر لقبه «كابونجا»، قائلا إنّ أحد أصدقائه أطلقه عليه خلال ممارسته كرة القدم في سن صغير، نظرًا لمهارته الشديدة في كرة القدم، والتي مارسها قبل اتجاهه لممارسة ألعاب القوى.