أحمد فلوكس يدعم كريم الحسيني بعد مشروع «عربية القهوة»: «من صغره راجل»

دعم الفنان أحمد فلوكس، الفنان كريم الحسيني، بعد أن قرر الأخير تحويل سيارته إلى مشروع مشروبات قهوة وشاي على الطريق بسبب قلة طلبه في الأعمال الفنية وهو الأمر الذي سبب حالة من الجدل في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا.

فلوكس: «كل الدعم ليك يا كريم وربنا هيجبر بخاطرك»

وكتب «فلوكس» عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «ده مش أي فنان.. ده فنان كان سابق جيله وفنان من العيار الثقيل والحقيقة مش مستغرب من إنه اشتغل لأنه من صغره راجل جدا.. كل الدعم ليك يا كريم وربنا هيجبر بخاطرك أنت تعبت وشقيت كتير واللي جاي أحسن».

دعم الوسط الفني لـ«كريم الحسيني»

ولاقى كريم الحسيني دعما كبيرا من الوسط الفني بعد تحويل سيارته إلى مشروع مشروبات على الطريق حيث قالت المطربة مي فاروق: «برافوا ياكريم ربنا يفتح عليك حاجة تشرف وتكبر والله».

وكتب أحمد العوضي منشورًا عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»، قائلًا: «حاجة محترمة إنك تشقى على القرش برجولة وشرف».

وقال الفنان نور محمود: «علشان بعد كده لما ربنا يأذن وتوصل للي أنت عايزه وبتحلم بيه وتقعد تتكلم على اللي أنت مريت بيه نبقى إحنا في قمة الفخر إننا نعرفك وأننا أصحابك.. وهيحصل إن شاء الله.. ربنا يفتح عليك من أوسع أبواب كرمه يا حبيبي».

ودعمته الفنانة مريم سعيد قائلة: «ربنا يفتحلك خزائن رزقه ويكرمك يا كريم يا رب العمل شرف وأنت تشرف أي مكان تتوجد فيه ربنا يعزك ويعلي شأنك ويفتحلك البيبان المقولة آمين».

كما وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة دعم لكريم الحسيني، عبر «فيس بوك» قائلة: «ده الزميل المحترم الفنان المبدع من وهو طفل، ومين ينسى دوره في فيلم الجراج كان عامل دور الطفل المصاب بشلل الأطفال واللي بيساعد أمه في المصاريف، المحترم ده الراجل الجدع الفنان الكبير بيشتغل على عربية قهوة المحترم ده درس 4 سنين تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، مش عيب ده منتهى الرجولة».