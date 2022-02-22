حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي كل من الفنان محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين لمواليد برج الجدي، بالإضافة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، الفنان صلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والفنانة نجوي فؤاد.

ويستعرض موقع جريدة وبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم الثلاثاء لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الجدي «مهنيا»

تقول «فؤاد» لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني أن القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين، وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم برج الجدي «عاطفيا»

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك عبير فؤاد، عزيزي برج الجدي فينوس والمريخ في برجك يساعدانك على التعبير عن مشاعرك بتلقائية، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ويشتهر أصحاب برج الجدي بأنهم شديدي الدقة في المواعيد فالالتزام الشديد بالوقت سمة أساسية في هذا الوقت، كما أنه يحب النجاح والأعمال اليدوية، التي تحتاج للصبر، ولوقت طويل، وأقوياء الشخصية، ويتسمون بالثقة بالنفس، وصاحب برج الجدي يكون قادرا على مواجهة الصعاب والمشاكل للدفاع عن أفراد أسرته، كما أنه شخص يصعب وقوعه في الحب، وهو يعمل بجد طوال الوقت ويرفض الفشل، خاصة إذا وضع هدفا ما، يظل يخطط لفترات طويلة لتحقيقه.