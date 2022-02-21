حظك اليوم برج الدلو الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مواليد برج الدلو، هو تقلب المزاج دون أي مقدمات، كما أنهم يخشون الارتباط أو الدخول في علاقة عاطفية، إلا بعد تفكير عميق، فهم مترددون طوال الوقت، كما أنهم صريحون بشكل مبالغ ما يجعل الكثيرين يرفضون التعامل معهم.

وللباحثين عن حركة الأبراج وتأثيرها على الإنسان، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

ولمواليد برج الدلو تتوقع عبير فؤاد، أن يكون القمر في وضع معاكس، ما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا للاجتهاد فلا شيء يُدرك دون تعب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فأن عطارد في برجك يمدك بالطاقة الذهنية والقدرة على التأثير في الآخر ويمكنك تغيير أي انطباع خاطئ عنك بالبرهان والأدلة.

مشاهير برج الدلو

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الدلو؛ وأبرزهم الفنانة الراحلة سعاد حسني من مواليد 26 يناير، مروان خوري، كاتب وملحن ومغني لبناني ولد في 3 فبراير، والفنانة الراحلة ماري منيب من مواليد 11 فبراير، والفنان فاروق الفيشاوي من مواليد 4 فبراير، نادين لبكي، مخرجة لبنانية، ولدت في 18 فبراير، وتيم حسن، ممثل سوري، ولد في 17 فبراير، والفنانة نبيلة عبيد، ولدت في 26 يناير، والفنانة الشابة ياسمين صبري من مواليد 21 يناير، وعايدة رياض من مواليد 23 يناير، والفنان أحمد راتب ولد في 23 يناير، والمخرج يوسف شاهين من مواليد 25 يناير.