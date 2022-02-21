حظك اليوم مولود برج العقرب الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يبحث مواليد وأصحاب برج العقرب، عن توقعات الطالع لمعرفة ما تخبرهم به الأبراج، فهذا البرج يتصف بشكل عام بالعديد من الصفات، وأبرزها امتلاك شخصية مُستقلّة وحماسية كما أنه يفضل حب النقاشات المُختلفة، ويجيد هذا المولود التحكم بالمشاعر والعواطف، إلا أنه دائم الإخلاص للآخرين وللمقربين على وجه الخصوص.

ويقدر دائما أصحاب برج العقرب أصدقاءهم وما يفعلونه من أجلهم، كما أنهم شخصيات أمينة بشكل كبير، ولا يحبون إيذاء الآخرين، كما أنه شخصية كتومة ولا يحب كشف أسرار حياتهم لأي من الأشخاص مهما كانت درجة قربه منه، ولديه تركيز عالٍ لتحقيق طموحه وأهدافه التي يسعى إليها، ما يجعل من مولود برج العقرب شخصية قادرة على الوصول للمناصب العليا في العمل، كما أنه يتميز بأنه شخصية شجاعة بشكل كبير، ولا يخشى مواجهة التحديات التي يتعرضون لها، كما أنه شخصية مخلصة بشكل كبير.

ونرصد من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

عزيزي مولود برج العقرب، القمر في برجك ويمنحك كل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وقد تميل لفرض نفوذك على الطرف الآخر.. حاول أن تكون أكثر مرونة.

مشاهير برج العقرب

ينتمي الكثير من المشاهير لبرج العقرب من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، ديانا كرازون، هاني رمزي، عايدة عبد العزيز، وديع الصافي، مدحت صالح، معالي زايد، لجين عمران، طوني خليفة.