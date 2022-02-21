حظك اليوم برج الحوت الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الحوت، ومنهم الفنان صابر الرباعي، الذي يوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، والفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، وسلوى خطاب، والملحن والموسيقار محمد الموجي، والراقصة تحية كاريوكا، والفنان الهندي عامر خان، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، ومحمود درويش، والفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

وللباحثين عن حركة الأبراج وتأثيرها على الإنسان، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: «القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع».

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: «تعدك الأفلاك بالفرح وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء».

صفات مواليد برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بأنهم من الشخصيات المبدعة على المستوى المهني، كما أنهم معرفون بالذكاء الحاد والحدس العالي، كما أنه قادر على استغلال طاقته وإبداعه في الوصول إلى أهدافه، لذلك يفضل أن يعمل أصحاب هذا البرج في الأعمال الفنية، مثل فنان تشكيلي، أو رسام، أو مهندس ديكور.