حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الجدي الدقة الشديدة في المواعيد، والالتزام الشديد بالوقت، كما أنه يحب النجاح والأعمال اليدوية، التي تحتاج للصبر، ولوقت طويل.

مميزات مواليد برج الجدي

ويعرف أيضا عن مواليد برج الجدي أنهم أقوياء الشخصية، ويتسمون بالثقة بالنفس، وصاحب برج الجدي يكون قادرا على مواجهة الصعاب والمشاكل للدفاع عن أفراد أسرته، كما أنه شخص يصعب وقوعه في الحب، وهو يعمل بجد طوال الوقت ويرفض الفشل، خاصة إذا وضع هدفا ما، يظل يخطط لفترات طويلة لتحقيقه.

وللباحثين عن حركة الأبراج وتأثيرها على الإنسان، يستعرض موقع جريدة وبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الجدي «مهنيا»

عمليًا، تقول «فؤاد» لمواليد برج الجدي، إن الشمس والمشترى يكونان في منزل العلاقات، ويمنحانك يقظة ويدفعانك نحو التخطيط جيدا لأعمالك وتعطي لها الأولوية.

حظك اليوم برج الجدي «عاطفيا»

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك عبير فؤاد، إن القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب في الوصول لأهدافك.

مشاهير برج الجدي

وينتشر في العديد من المجالات الحياتية المختلفة مواليد برج الجدي، وأبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والفنانة نجوي فؤاد، ومحمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.