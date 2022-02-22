وظائف شركة المياه والصرف.. النتيجة النهائية للمتقدمين للعمل محصلين بالعمولة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، النتيجة النهائية للمتقدمين للتعيين بوظيفة محصل بالعمولة في 8 مراكز بالمحافظة وهي «بني عبيد - بلقاس والستاموني - شربين - تمي الأمديد - طلخا - منية النصر - دكرنس - الكردي وميت سلسيل»، وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2022.

رابط الاطلاع للنتيجة النهائية لوظيفة محصل بالعمولة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

وكشفت الشركة أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع للنتيجة النهائية لوظيفة محصل بالعمولة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 من خلال موقع الشركة عبر الرابط التالي

شروط يجب توافرها للمتقدمين لوظيفة محصل

وحددت شركة مياه الشرب، عددا من الشروط يجب توافرها للمتقدمين لوظيفة محصل بالعمولة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 وهي كالآتي..

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو المقبل 2022 على 30 عاما.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدا ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقيا للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامناً لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة ويصرف بدل انتقال وفقاً لأحكام العقد.

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.