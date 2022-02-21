تعيينات شركة المياه والصرف 2022 بسوهاج.. موعد التقديم للوظائف

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم، في تلقي طلبات المتقدمين للتعيين في 14 وظيفة، تشمل تخصصات «مهندس، كيميائى، أخصائى سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائى موارد بشرية، كاتب، مدخل بيانات، أمين خزينة، فني مساحة، فني تشغيل وصيانة، فني معمل، سائق، سائق معدات ثقيلة، عامل تشغيل، وحرفي»، وفقا لمسابقة الشركة رقم 1 لسنة 2022.

مد فترة التقديم لوظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2022 بناءً على مطالبة الخريجين

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها قررت مد فترة تلقي الطلبات من المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، لمدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم الاثنين، حتى 24 من الشهر ذاته، بناءً على مطالبة الخريجين بمد فترة التقديم، التي تلقتها الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد التقديم لكل تخصص مطلوب للتعيين وفقا للإعلان

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أنه يمكن للمتقدمين التقدم بمستنداتهم عبر موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg، لافتة إلى أنه جرى تحديد اليوم، للتقدم للوظائف النوعية، وغدا الثلاثاء، للتقدم للوظائف المكتبية، والأربعاء للوظائف الفنية، والخميس 24 فبراير، للتقدم للوظائف الحرفية.

الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الوظائف المعلن عنها بالمسابقة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، جرى إتاحتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبدء الاستعداد لاستلام وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف

أعلنت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالوظائف المعلن عنها، منها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج، وآلا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.