تعيينات شركة المياه والصرف.. غدا آخر موعد للتقديم لوظيفة محام بالشرقية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، غدا الاثنين، آخر موعد للتقديم لمسابقة شغل وظيفة محام ثالث، للعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الشركة من الذكور والإناث، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022.

شروط التقديم للمسابقة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لمسابقة تعيين «محام ثالث» للعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الشركة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، وهي:

- أن يكون من أبناء محافظة الشرقية، ومثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي قبل تاريخ نشر الإعلان.

- حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المصرية، بتقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

- ألا يزيد السن على 30 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها.

- أن يقبل العمل بديوان عام الشركة.

- أن يكون مقيدًا بنقابة المحامين بجدول المشتغلين بدرجة ابتدائي.

- أن يجتاز الاختبار التحريري.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستعقد لمن اجتاز الاختبار التحريري فقط .

- الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية سيكون على موقع الشركة الرسمي، وبالأفرع التابعة لها.

- أن يكون المتقدم مشتغلًا بالمحاماة فعليًا، ويقدم ما يفيد ذلك مع أصول مستنداته، وذلك قبل دخول الاختبارات.

المستندات المطلوبة

وطالبت الشركة من المتقدمين لمسابقة تعيين محام ثالث، تحضير الأوراق التالية:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنيه نقابة المحامين الصادر بقيد ابتدائي، وساري حتي وقت التقديم.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها أو شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عدد من الإجراءات لا بد أن يتبعها المتقدمين لمسابقة تعيين محام ثالث، للعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الشركة:

- أن يملأ المتقدم استمارة التقديم على الموقع الرسمي للتوظيف بالشركة مع إرفاق المستندات المطلوبة www.shapwasco.com.eg

- يلتزم المتقدمون المطابقون لشروط الإعلان بسداد رسوم دخول الاختبارات التحريرية، والذي سيحدد في حينها.

- استبعاد الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة.

- لن يلتفت إلى الطلبات المسلمة باليد أو المرسلة بريديا.

- إعلان كشوف المتقدمين المطابقين للشروط ومواعيد الاختبار على موقع الشركة الرسمي.