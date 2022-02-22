أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

أسعار الفراخ البيضاء والدواجن بمختلف مشتقاتها، من أكثر الأمور التي تحظى باهتمام الناس ويتم البحث عنه خاصة ربات المنازل، حيث تهتم ربة الأسرة بإدخال اللحوم البيضاء في العديد من الوجبات وتحضيره على المائدة نظرا لفوائدها التي تعطيها للجسم من فيتامينات وبروتينات هامة لصحة الإنسان.

وكانت بورصة الدواجن قد شهدت بداية الأسبوع الحالي ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لكنها استقرت اليوم على نفس أسعار أمس، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وللمهتمين بالبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، يقدم لكم موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي، والمحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيهًا، والفراخ المجمدة 42 جنيهًا، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف، كما تراوح سعر الفراخ البيضاء من المزرعة بين 33 - 34 جنيهًا، لتباع للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 35 إلى 36 جنيهًا، حسب المنطقة وتكلفة النقل.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وتراوح سعر كرتونة البيض، الأبيض والأحمر اليوم بالمزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 حتى 65 جنيها، بينما البيض البلدي وصل لنحو 70 جنيها في المحلات.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو جرام من البانيه نحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات، كما سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيها، كما وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيها، كما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، ووصل سعر الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

ووصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر الدبابيس لنحو 45 جنيها، كما سجل سعر الشيش طاووق نحو 95 جنيها، والمتبل نحو 105 جنيهات، وسجل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد نحو 45 جنيهًا، كما وصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، وبلغ سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو من لحم البط نحو 55 جنيهًا.