أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر

تبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، فهي من الأطعمة الأساسية على موائد المصريين، إذ إنّها من الأغذية الغنية بالبروتين والفيتامينات المهمة للكبار والصغار، وشهدت الأسعار ارتفاعا بنحو 3 جنيهات في الكيلو، حيث ارتفع سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء من 33 جنيها الأسبوع الماضي، ليصبح اليوم الأحد الموافق 20 فبراير الحالي نحو 37 جنيها.

وفي هذا الصدد، برصد موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها الجمهور في مجال التسوق اليومي، أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المصري من جلال جولة أجرتها الجريدة في أسواق الدقي ووسط البلد والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن اليوم

وفي الأسواق ارتفعت أسعار الدواجن بسبب فصل الشتاء وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء لنحو 37 جنيها، بينما وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها، ووصل سعر البانيه لنحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات، بينما تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، والأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، ووصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

ووصلت أسعار الدبابيس لنحو 45 جنيها، ووصل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات، بينما وصل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا، ووصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، ووصل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات، بينما وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، إنّ سعر كرتونة البيض استقر اليوم في الأسواق والمحلات، حيث تراوح سعر الطبق البيض الأبيض والأحمر اليوم بالمزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حتى 65 جنيها، بينما البيض البلدي وصل لنحو 70 جنيها في المحلات وتخطى 100 جنيه في سلاسل المحلات الكبرى.