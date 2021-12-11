الشحات مبروك يعود لـ السينما من جديد مع «عمهم» لـ محمد إمام

يعود البطل الرياضي الشحات مبروك، إلى السينما المصرية، بـ فيلم «عمهم» مع محمد إمام، بعد غياب لأكثر من عامين منذ مشاركته في فيلم «الكنز 2»، مع محمد سعد، وفقا لتصريحاته لموقع وجريدة «الوطن».

صرح الفنان والرياضي العالمي الشحات مبروك، إنه الآن مشغول بتصوير مشاهده مع محمد إمام، في فيلم «عمهم»، وسوف يتم الانتهاء من تصوير العمل قريبا.

يجسد الفنان محمد إمام، دور الملاكم في الفيلم، ويحاول حصد لقب بطل مصر بالملاكمة، وهو ما يشبه دور حمادة هلال في فيلم «حلم العمر».

يذكر أن الشحات مبروك، كان مرشحا لـ فيلم (شمس الزناتي)، في دور إبراهيم نصر، إلا أنه رفض القيام بالدور، وصرح بعد ذلك أن ما يحزنه هو تفويت فرصة للعمل مع الزعيم عادل إمام، وبعد أعوام عديدة عاد للوسط الفني بعد غياب طويل خلال مشاركته بمسلسل (عوالم خفية) مع عادل إمام، مما أسعده الأمر التعاون مع الأخير.

يعد الشحات مبروك، من أبرز الرياضيين الذين حققوا نجاحا في السينما المصرية خلال فترة الثمانينات والتسعينات، بجانب يوسف منصور.

وقدم الشحات مبروك خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام المصرية، وكانت أبرزها: (أبو خطوة، مصيدة الذئاب، الشجعان، علقة موت) والعديد من الأفلام الأخرى.

يذكر أن الشحات مبروك، قرر العودة أيضا لـ كمال الأجسام عام 2015، وكان عمره حوالي 54 عاما حينها، وتعجب الجميع من إصراره على استكمال النجاح، واعتبار العمر مجرد رقم.

من المعروف أن الشحات مبروك بطل كمال الأجسام، حصد على العديد من الجوائز العالمية و الدولية، وكان يمثل مصر في العديد من البطولات الأولمبية، وحقق نجاحات كبرى في عالم كمال الأجسام، فهو يعد بطلا فعليا من أبطال مصر.

ومن الجدير بالذكر أن «محمد»، نجل الشحات مبروك أيضا، يشارك بالوسط الفني، حيث درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية.