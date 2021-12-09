أحمد عبد الباسط: انتظر حكم القضاء يوم 25 ديسمبر لـ الفصل مع محمد إمام

قال المنتج أحمد عبد الباسط، عن القضية المقدمة منه ضد الفنان محمد إمام، إنه ينتظر حكم القضاء، المقرر صدوره في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية رفض الأخير إعطاء الأول حقوقه المالية.

أحمد عبد الباسط: أنتظر حكم القضاء يوم 25 ديسمبر

وأضاف المنتج أحمد عبدالباسط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان محمد إمام، تعاقد معه للقيام بـ فيلم «الرفاعي»، وطلب الأخير منه عربونًا بقدر 900 ألف جنيه مصري، من أصل 9 ملايين جنيه قيمة أجره بالفيلم.

وبالفعل حقق المنتج أحمد عبد الباسط، مطلب الفنان محمد إمام، وأعطاه 900 ألف جنيه كعربون تعاقد، ولم يلتزم الأخير ببنود التعاقد، وحضور جلسات العمل، وتحضيرات الفيلم، خاصة بعد فيلم «لص بغداد»، حسبما ذكر المنتج في تصريحاته.

وأوضح «عبد الباسط»، أنه حاول بكل الطرق إنهاء الخلافات المادية بينه وبين الفنان محمد إمام، بكل الحلول الودية، دون اللجوء للقضاء، إلا أنها كانت محاولات بلا فائدة، إذ قوبلت بتجاهل تام من الأخير.

وقال المنتج أحمد عبد الباسط، أنه عندما طلب من محمد إمام، إعادة العربون المقدم أو قيامه بالفيلم، رفض الأخير مطالبًا من الأول تعاقد وعربون جديد.

عبدالباسط: محمد إمام يصر على عدم إرجاع العربون

ومن ثم قرر «عبد الباسط» رفع دعوى قضائية في شهر أغسطس 2020، ضد الفنان محمد إمام، ولكنه فوجئ في شهر ديسمبر 2020، باتصال من محامي الأخير يخبره، انه لم يتسلم إبلاغ مقدم، مع إصراره على رفض إرجاع العربون.

وأنهى المنتج أحمد عبد الباسط، حديثه، قائلًا إنه ينتظر حكم القضاء في يوم 25 ديسمبر، فضلًا عن أنه يرحب بعودة العربون المقدم وحل الأمر وديًا.