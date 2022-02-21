الأرصاد الجوية: منخفض جوي جديد الأربعاء.. وأمطار متوسطة الشدة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وستزيد فترة تعرض سطح الأرض لأشعة الشمس، ويترتب على ذلك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مضيفة أن طقس اليوم سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائلا للدفء على محافظات شمال الصيد، ودافئا على محافظات جنوب الصعيد.

طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالمحافظات

أوضحت «غانم»، في مداخلة هاتفية، اليوم، مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «أكسترا نيوز»، أن البلاد تشهد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر قد تصل إلى تكون الصقيع وتصل إلى الحرارة إلى 5 درجات في محافظات الصعيد وشمال سيناء، مشيرة إلى تكون شبورة مائية على الطرق السريعة القريبة من المسطحات الزراعية والمائية، تؤدي لانخفاض الرؤية على بعض الطرق.

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وأشارت إلى أنه بدءا من يوم الأربعاء المقبل ستتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في امتداد طبقات الجو العليا، وكذلك منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد كميات أقل من الأمطار متوسطة الشدة على عكس ما شهدته، يومي الجمعة والسبت الماضيين، على المحافظات الشمالية والوجه البحري، مع نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية.

شبورة مائية على الطرق السريعة

ذكرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد تغيرات جوية بين الليل والنهار وتباين في درجات الحرارة العظمى والصغرى ليصل الفارق إلى 10 درجات، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية في مناطق شمال سيناء تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الليل، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال النهار والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية لحين انتهاء فصل الشتاء في 20 مارس المقبل.

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ووجهت المسافرين والسائقين على الطرق السريعة بالقيادة بشكل هادئ، خاصة في فترة تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من المسطحات الزراعية والمائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل دوري.