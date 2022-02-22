أوس أوس ومحمد ثروت مع أحمد فهمي في «أحلى كلام»

انتهى الثنائي محمد ثروت وأوس أوس من تسجيل حلقة تليفزيونية ضمن حلقات برنامج «أحلى كلام» الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي عبر شاشة قناة «الحياة» في تمام الساعة العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت.

أوس أوس ومحمد ثروت مع أحمد فهمي

وبالفعل كشفت القناة عن البرومو الخاص بحلقة أوس أوس ومحمد ثروت وعدد من الصور الخاصة بالكواليس الحلقة التي ستكون مليئة بكثير من الكوميديا، وخاصة أنها يجتمع فيها اثنان من أشهر فناني الكوميديا.

وكانت قد حققت الحلقات الماضية نسب مشاهدات مرتفعة وردود فعل قوية من أول حلقة، حيث تضمَّن تصريحات مختلفة من النجوم، منهم أحمد السعدني وأحمد رزق والنجم أشرف عبد الباقي وأيضا فرقة واما وعدد آخر من النجوم المفضلين للجمهور.

ويتضمَّن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وكذلك الحديث عن كثير من التفاصيل والأسرار الخاصة بالأعمال الفنية.

أعمال محمد ثروت وأوس أوس

من ناحية أخرى، يُعرض الآن لمحمد ثروت، وأوس أوس مسلسل «الفرح فرحنا» وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية ويشاركهم البطولة ميرنا جميل، وأوتاكا، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد شيبة، وعبدالباسط حمودة، وبالفعل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مع بداية عرضه، المسلسل من تأليف حسن مصطفى محرم، وسيناريو وحوار كل من خليفة وأحمد محارب، وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.