«الصحة»: سنضبط فوضى العلاج بالأعشاب.. وهذه حقيقة الاعتراف بالطب البديل

علَّق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على فوضى العلاج بالأعشاب، مشددًا على أنه بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية أصبحت صاحبة السلطة في ترخيص الأدوية، مشددًا على أن تراخيص ممارسة المهنة حق أصيل للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «ولو هي علاج يجب أن تخضع للرقابة والتصاريح، ولا يجوز التطبب أو التطبيب إلا من شخص مرخص له وبمواد مرخص بها».

وحول مدى إمكانية اعتراف مصر بالطب البديل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «الأعشاب مواد كيميائية، وما يُسمح بالتداوي به يجب أن يكون معروف نسبته وأضراره، وكثير من الأعشاب التي تخرج من الأرض ضارة».

وأشار، إلى أن من يدعي أنه يعالج وهو ليس طبيبًا فإن الوزارة يجب أن توقفه، إذ أنّ هناك قرارا من الحكومة لتنظيم مسألة الإعلان عن المنتجات الطبية وهذا أمر جيد لضبط فوضى الإعلانات الطبية.

نصيحة للمواطنين

ووجَّه نصيحة للمواطنين، موضحًا: «نصيحتي الذهبية لمن يتداوى بالأعشاب لو كان الماء علاجًا لا تشربه إلا بوصفة طبية.. وإن شاء الله الفترة المقبلة سنضبط الإعلانات الطبية».

إحالة أمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة المتهم أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، للمحاكمة الجنائية.

النيابة العامة اتهمته، بالغش في وصفات طبية وانتحال صفة طبيب، حيث قدمته وآخر إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الجاري؛ بسبب طرح وعرض للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك.