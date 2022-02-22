ضربه بمقشة.. ربة منزل تتهم طليقها بالتسبب في قتل طفلهما بالشرقية

اتهمت امرأة طليقها بقتل طفلهما بعدما اعتدى عليه بالضرب مستخدما عصا «مقشة» ما أدى لوفاته، وألقت الشرطة القبض عليه وتم إحالته إلى النيابة العامة وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد له 15 يوما.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل طفل على يد والده

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان يفيد تلقي القسم بلاغا من «ا.ع.م» ربة منزل، باتهام طليقها بقتل طفلهما «معاذ»، 4 أعوام، وذلك بعدما قام بالتعديل عليه بالضرب مستخدما عصا خشبية «مقشة».

تفاصيل الخلافات الزوجية والطلاق

وأفادت خلال البلاغ المحرر بقسم ثالث العاشر بأنها تزوجت من المتهم «ع . ا» منذ نحو 3 سنوات، وأنجبت الطفل معاذ، وحدثت خلافات زوجية بينهما انتهت بالطلاق وتزوج طليقها من امرأة أخرى.

وأضافت: ظل الطفل في حضانتها بعد انفصالهما فيما تقدم أحد الأشخاص للزواج منها وما إن علم زوجها بدأ يهدد بأخذ الطفل حتى لا يرسل النفقة الخاصة به ومنذ نحو 6 أشهر كانت توجهت إلى إحدى العيادات الطبية برفقة شقيقها وطفلها فيما قام طليقها بخطف الطفل وعندما طالبته بإعادة الطفل رفض وأنكر قيامه بخطفه فيما رفعت والدتها دعوى قضائية لضم حضانة الطفل لها وفقا للقانون.

وفاة الطفل متأثرا بالاعتداء عليه بالضرب

وتابعت: «فوجئوا بوفاة الطفل وعلموا بقيام طليقها بالتعدي عليه بالضرب، مستخدما مقشة ما أدى لوفاته متأثرا بالاعتداء عليه».

وفي السياق نفسه، اتهمت زوجة المتهم بسببه في إجهاض جنينها إثر التعدي عليها بالضرب أثناء دفاعها عن الطفل ابن زوجها.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد له 15 يوما.