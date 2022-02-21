السجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض فتاة بأحد شوارع بلبيس في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات إثر تحرشه بطالبة جامعية وهتك عرضها في الطريق العام بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين باسم جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت

بلاغ بتعرض فتاة للتحرش بمركز بلبيس

تعود أحداث القضية رقم 25904، جنايات مركز شرطة بلبيس سنة 2021، ليوم 26 نوفمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس من فتاة تدعى «آية.ا.م»، 25 عامًا، طالبة جامعية، مقيمة بمركز بلبيس، تتهم فيه «أحمد.ه.ش»، 19عامًا ،عامل مقيم بدائرة المركز بالتحرش بها وهتك عرضها في الطريق العام.

القبض على المتهم بهتك عرض الفتاة

وأفادت المجني عليها، أنها كانت في طريقها للجامعة سيرًا على الأقدام بجوار «عزبة تل اليهودية»، وفوجئت بدراجة نارية يستقلها المتهم، وطلب منها الركوب معه فرفضت فسبها ولامس موطن عفتها في الطريق العام، فيما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ المقدم من المجني عليها.

الحكم على المتهم بالسجن3 سنوات

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق فأصدرت الأخيرة حكمها المتقدم.