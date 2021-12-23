«صحة الغربية» تتابع مراكز التطعيم الثابتة والمتنقلة للتسهيل على المواطنين

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مراكز التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد، وبعض مواقع التطعيم المتنقلة، من أجل متابعة انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما تفقد «حميدة» خطوط السير المحددة للقوافل، واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم، كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني، وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح بدخول أي شخص بدون الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات اللازمة وتحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

صحة الغربية: «نعمل بكامل طاقتنا»

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي للمديرية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا سواء في الأماكن الثابتة أو المتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

موقع وزارة الصحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح كورونا المستجد كوفيد 19.