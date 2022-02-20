السيطرة على حريق نشب في شقة بالفيوم بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية

نشب حريق هائل في شقة سكنية تقع بالطابق الثالث في أحد العقارات السكنية بمنطقة حي جنوب بجوار قسم شرطة ثان الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية، ما تسببت في اشتعال النيران بالأثاث، ثم امتدت لمحتويات الشقة، حتى التهمتها.

وهرعت الأسرة خارج الشقة قبل أن تلتهمهم النيران أيضاً، واستغاثوا بالمطافئ للسيطرة على الحريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل شقتهم، فيما تصاعدت الأدخنة وغطت سماء المنطقة، مُتسببة في رعب سكان باقي العقار.

حريق هائل في شقة سكنية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد نشوب حريق هائل في شقة سكنية بالقرب من القسم، بحي جنوب، بسبب حدوث ماس كهربائي.

المطافئ تسيطر على الحريق

وعلى الفور، هرعت سيارات المطافئ إلى مكان البلاغ، كما هرعت سيارات الإسعاف تحسباً لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

تفحم محتويات المنزل في الحريق

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، متسبباً في حدوث خسائر مالية فادحة لأصحاب المنزل، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية والذي تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل بسرعة كبيرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.