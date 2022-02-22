كشفت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس والجامعات، والتي تنطلق بالمدارس في 7 مايو بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فيما تبدأ الجامعات امتحاناتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب ومنتسبي العملية التعليمية بإرتداء الكمامة.

ضوابط امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، يبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أنها وجهت جميع المدارس بضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني للمراجعة وتدريب الطلاب على نظام الامتحانات التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

أسبوع مراجعة قبل امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تعقد ورقياً بنمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى كل مديرية ويتم وضعها من قبل الموجهين الأوائل بكل مديرية، على أن تكون الأسئلة طبقاً للمواصفات الفنية التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها وفرت العديد من المنصات التعليمية للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، حتى يتمكن الطلاب من التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة، وهي منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 1 و2 ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم.

وأكدت الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية 2022 بالمدارس تبدأ اعتباراً من 21 مايو المقبل، وتبدأ الامتحانات العملية 11 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في الشهر نفسه، موضحة أنها ستعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية خلال أيام وتحسم مصير عقدها سواء ورقياً أو إلكترونياً على أجهزة التابلت.

وضع امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات

وفي سياق متصل، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات تبدأ خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مؤكدة في بيان لها، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تستمر لمدة 16 أسبوعًا، مع انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.