وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» موقف امتحانات الترم الثاني في ظل أوميكرون

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الترم الأول للعام الدراسي 2021-2022 سار بصورة منتظمة وطبيعية، وجميع الامتحانات الخاصة بطلاب صفوف النقل، مرت بشكل طبيعي دون معوقات تؤثر على سير الامتحانات، والمديريات التعليمية بدأت إعلان نتائج الامتحانات، لافتا إلى أن الوزارة لم ترصد أى حالات إصابة بمتحور أوميكرون بين الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات طوال أيام سير امتحانات الترم الأول.

إلغاء امتحانات الترم الثاني غير صحيح

ورداً على سؤال «الوطن»، حول مطالبة العديد من أولياء الأمور على صفحات التواصل الاجتماعي بإلغاء امتحانات الترم الثاني والاكتفاء بامتحانات الترم الأول وتحويل الدراسة «أون لاين» خلال الفصل الدراسي الثاني بسبب أوميكرون، علق وزير التعليم قائلا: «نتابع تطورات متحور أوميكرون في مصر بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة أزمة كورونا، وإلغاء امتحانات الترم الثاني غير صحيح ولن يحدث ذلك مطلقا، وصحة أبنائنا الطلاب أهم من أى شئ، وننفذ كافة الإجراءات داخل المدارس للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بالعدوى».

التعليم: نستعد لبداية الترم الثاني ولن نلتفت للشائعات

وأكد «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بدأت الاستعدادات النهائية لبداية الترم الثاني والمنتظر أن يبدأ في 19 فبراير الجاري، وسيتم تعقيم المدارس بشكل مشدد قبل عودة الطلاب إلى المدارس، ولن يتم إغلاق المدارس بسبب أوميكرون، موضحا أن حضور الطلاب للمدارس أمر مهم للغاية، للحفاظ على مستواهم التعليمي، وأن الدراسة في المنازل تؤثر سلبا على مستوى الطلاب.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام، من حيث كيفية عقد الامتحانات وعدد اللجان وعدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات، موضحا أن الامتحانات ستعقد في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع اللجان، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.