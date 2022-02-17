10 قرارات من الأعلى للجامعات بشأن بدء الترم الثاني.. الدراسة 16 أسبوعا

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بجامعة حلوان، عددا من القرارات المهمة، بشأن الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات

- بدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت المقبل، الموافق 19 فبراير الجاري، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة ضد فيروس كورونا.

- استمرار الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

- انتظام حضور منتسبي الجامعات لضمان حسن سير العملية التعليمية.

- توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المعرفة، لإتاحة نظام إدارة التعلم بالجامعات الحكومية.

- تقديم الشكر لكل مُنتسبي الجامعات والمعاهد، على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

- التأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

- جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، والتشديد والمتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بجميع المدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

- استمرار المستشفيات الجامعية في رفع حالة الاستعداد القصوى، لدعم الجامعات في إجراءات المواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا.

- إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا، لكل مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أصحاب الأمراض المزمنة، بنقاط التطعيم المتاحة بالجامعات.

- الموافقة على تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات.

وخلال الاجتماع، تابع المجلس مُعدلات الإنجاز لتركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية «الأسبقية الأولى والثانية» في كل الجامعات.