بنك فيصل الإسلامي يحقّق 1.68 مليار جنيه صافي أرباح خلال 9 أشهر

حقق بنك فيصل الإسلامى المصرى معدلات نمو إيجابية فى مختلف قطاعات الأعمال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حيث ارتفعت إيراداته الإجمالية إلى 8٫06 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 6٫897 مليار خلال الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة 1٫163 مليار جنيه، كما ارتفعت أرصدة العوائد الموزّعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى نحو 3٫980 مليار جنيه مقابل 3٫685 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وأظهرت المؤشرات المالية للبنك تسجيله أرباحاً قبل الضرائب بنحو 2.908 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 بمعدل زيادة 29٫5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 1.683 مليار جنيه بنمو 27٫2% عن العام السابق، وهو ما يبشر بنتائج قوية بنهاية العام المالى الحالى، حسب بيان البنك.

وأكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، أن النتائج المحقّقة حتى نهاية سبتمبر 2021 جاءت بفضل السياسات التحوطية المتبعة والإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها إدارة البنك وأسهمت فى تحقيق مستهدفاته وخططه الطموحة للنمو على جميع المستويات، فضلاً عن نجاح البنك فى استغلال جائحة كورونا من خلال الإسراع فى إتاحة باقة من الخدمات والمنتجات الإلكترونية التى تلبى رغبات وطموحات عملاء البنك، فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن إجمالى أصول البنك ارتفع إلى ما يعادل 126٫3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مُحققاً زيادة قيمتها 11٫4 مليار جنيه ونسبتها 9٫9% خلال تسعة أشهر، أما الأموال تحت الإدارة المتمثلة فى جملة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء، فقد وصلت فى نهاية سبتمبر إلى ما يعادل 106٫3 مليار جنيه بعد أن سجّلت خلال تسعة أشهر زيادة مقدارها 9٫4 مليار جنيه ونسبتها 9٫7%، حيث تتوزّع أرصدة هذا البند على أكثر من 1.8 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.

وبلغ إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار 115٫7 مليار جنيه، مسجلاً نمواً قدره 10٫9 مليار جنيه ومعدله 10٫4%، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 15٫8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2021.

وأشار المحافظ إلى نجاح بنك فيصل فى الوصول بنسبة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً إلى 26% من إجمالى محفظة البنك، متجاوزاً النسبة المقرّرة من البنك المركزى المصرى، فضلاً عن المشاركة فى مبادرات التمويل العقارى بإجمالى تمويلات 926 مليون جنيه، منها 40 مليون جنيه قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء مبادرة التمويل العقارى الأخيرة ذات عائد 3%.

وأشار إلى حرص البنك على مراعاة العنصر البيئى من خلال منح تمويلات لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة والاشتراك فى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.

وبالنسبة لعنصر الحوكمة أكد «المحافظ» استيفاء البنك لجميع معايير الحوكمة التى أصدرها البنك المركزى مؤخراً، ومنها الفصل إدارياً بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ووجود مقعدين للمرأة فى مجلس الإدارة مع وجود أعضاء مؤهلين لديهم قدرات ومهارات وخبرات متنوعة.

وأوضح أن الإدارة حريصة كل الحرص على الالتزام التام بالتعليمات الرقابية المقرّرة من قِبل البنك المركزى المصرى، حيث نجحت الإدارة فى زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع للبنك إلى 5٫7 مليار جنيه، ليكون بذلك من أوائل البنوك التى استوفت، بل وتجاوزت الحد المقرر من البنك المركزى المصرى البالغ 5 مليارات جنيه.

أما معايير كفاية رأس المال فقد سجلت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية سبتمبر 2021 نحو 32٫7% مقابل حد أدنى رقابى 12٫5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11٫7% مقابل 3% حداً أدنى مقرراً.

وأشار «أبوموسى» إلى أن بنك فيصل الإسلامى نجح فى تسجيل إنجاز فريد رغم الظروف والتحديات التى فرضتها جائحة كورونا بتربّعه على عرش البنوك الأفريقية وفوزه بالمرتبة الأولى فى قائمة أفضل 100 بنك أفريقى أداءً خلال العام المالى الحالى، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلة «The Banker».

عبدالحميد أبوموسى: 103٪نمواً فى عدد مشتركي «فيصل كاش».. ونستعد لافتتاح 4 فروع جديدة

كما قطع البنك شوطاً كبيراً فى ملف التحول الرقمى ليتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التى تشهدها الساحة المصرفية، وهو ما أسهم فى زيادة عدد العملاء المشتركين فى الخدمات الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى بنسبة 25%، ليصل إلى 97٫9 ألف عميل، مقارنة بنهاية عام 2020، وارتفع عدد المشتركين بخدمة الموبايل البنكى بنسبة 260%، كما ارتفع عدد مشتركى خدمة محفظة «فيصل كاش» بنسبة بلغت 103%.

وأطلق البنك مؤخراً عدداً من المنتجات الإلكترونية، منها على سبيل المثال، بطاقات ميزة الوطنية، وبطاقات الدفع اللاتلامسية (فيزا - ميزة)، بالإضافة إلى خدمة «الإيداع النقدى المباشر» بجميع الصارفات الآلية بالفروع، كما أتاح البنك خدمة التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ودفع الزكاة والصدقات عبر خدمتى الإنترنت والموبايل البنكى، باعتبارهما من الوسائل السهلة والمريحة والآمنة لتقديم التبرعات.

كما أصدر البنك برنامج «FIB Token»، الذى يُعد بمثابة برنامج تكميلى يتيح للعملاء مستخدمى القنوات الإلكترونية مزيداً من الحماية للتعامل على حساباتهم عن طريق توفير رقم سرى يتم استخدامه مرة واحدة لكل معاملة. كما أتاح البنك لعملائه حاملى البطاقات المدينة مزيجاً من العروض الشرائية والخصومات لبعض المتاجر والمستشفيات ومعامل التحاليل الطبية، ويعلن عنها عبر موقعه الإلكترونى، هذا ويدرس البنك إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات خلال الفترة القادمة، منها خدمة دفع المرتبات للشركات، وخدمة الشراء عبر الإنترنت، وتوفير ماكينات صارف آلى لذوى الهمم، فضلاً عن إنشاء الفروع الإلكترونية.

ولفت «أبوموسى» إلى افتتاح البنك فرعى المقطم والرحاب لتصل شبكة فروعه إلى 38 فرعاً حالياً تغطى معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويقوم البنك بالتجهيزات النهائية لافتتاح 4 فروع جديدة بمدن الشيخ زايد والعاصمة الإدارية وشبين الكوم وبنى سويف.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلى «ATM» تصل إلى 512 ماكينة منتشرة بأفضل الأماكن الحيوية ومجهّزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدى. وقد بلغ إجمالى عدد بطاقات الفيزا إلكترون فى نهاية سبتمبر 2021 نحو 332 ألف بطاقة نشطة.