2899 جنيها شهريا قسط شيفرولية أوبترا ضمن مبادرة الإحلال على 7 سنوات

أعلنت وزارة المالية، قيمة القسط الشهري للسيارة شيفرولية أوبترا موديل 2022 في مشروع التاكسي لمدة 7 سنوات، من خلال مبادرة إحلال السيارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، أن قيمة قسط السيارة التاكسي شيفرولية، يبدأ من 2899 جنيها شهريا، وذلك تقسيطها لمدة 7 سنوات.

مبادرة إحلال السيارات

أكد عوض، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد السيارات التاكسي والميكروباص التي جرى تسليمها إلى المواطنين حتى الآن، يقرب من 600 سيارة، وأن قيمة السيارة تحتوي تحويل العمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة مدة القسط.

مواصفات شيفرولية أوبترا

يذكر أن الوكيل للعلامة التجارية في السوق المحلية للسيارة شيفرولية أوبترا، حدد موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة بلغت 205 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 211.5 ألف، والفئة الثالثة بـ220.9 ألف، والفئة الرابعة بـ227.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وتنتمي السيارة شيفرولية أوبترا، لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ، وطبقًا للبيانات المعلنة تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4597 مم

العرض 1736 مم

الارتفاع 1462 مم

سعة الشنطة الخلفية 405 لترات.

تقدم سيارات شيفرولية أوبترا موديل 2022 فئة ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS– توزيع إلكتروني للفرامل» ودعمت بمجموعة التجهيزات والكماليات الأخرى، نظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء، مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.