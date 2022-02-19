«الزراعة»: شتاء العام الحالي أدى لزيادة محصول القمح والفواكه المتساقطة

قال الدكتور محمد فهيم، مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية له أهمية كبيرة، وتأثيراته أصبحت متسارعة، وكان مناخ مصر حارًا جافًا صيفًا ودافئ ممطر شتاء، أما الآن أصبحت هذه المقولة متغيرة، وبالرغم من ذلك لم تتغير ممارسات الناس سواء مزارعين أو غير مزارعين.

نصائح للمزارعين وتحذير من الشبورة

وأضاف «فهيم»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم السبت، أن وزارة الزراعة تبذل جهدًا متواصلًا ومكثفًا بالتنسيق مع مركز معلومات تغير المناخ، لإصدار توصيات شبه يومية للفلاح المصري، تساعده في أعمال الزراعة، خاصة أن خبرته لا تكفي بسبب التغير المستمر في الأحوال الجوية، لافتًا أن فترات البرد خلال النهار والليل في فصل الشتاء الحالي طويلة، بجانب الصقيع الذي سبب مشاكل لبعض المحاصيل الزراعية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن المحاصيل الاستوائية من أكثر المحاصيل التى تأثرت بالتغيرات المناخية، إضافة للمحاصيل التي لا تتحمل الصقيع والبرودة، ومنها المانجو والمحاصيل الصيفية مثل الخضر والبطاطس.

إنتاجية قياسية لمحصول القمح هذا العام

وأشار إلى عدم تأثر محصول القمح والفول بالتغيرات المناخية لأنهما من المحاصيل الشتوية التي تتحمل درجات الحرارة المنخفضة، مؤكدًا أن هناك إنتاجية قياسية لمحصول القمح خلال هذا العام، ومحاصيل الفاكهة المتساقطة أيضا مثل التفاح والكمثرى والرمان والخوخ والعنب والتين.

وقدم نصائح للمزارعين للحفاظ على المحاصيل الزراعية في ظل التقلبات الجوية، خاصة مع ظهور الشبورة المائية في الأيام المقبلة، والتي تتزامن في فترة انتشار بعض الأمراض للمحاصيل الزراعية مثل الصدأ والبقع البُني، وبالتالي يجب الفحص اليومي للمحاصيل الزراعية، وعند ظهور أي أعراض للمحصول يجري التعامل معها بالطرق العلاجية، مشددًا على أهمية ري المحاصيل الزراعية بالتنقيط خلال فترات متقاربة.