رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير مدرج بكلية العلوم «صور»

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، تطوير مدرج بكلية العلوم بالتعاون بين الجامعة وإحدى شركات الأسمنت، ضمن بروتوكول تعاون مشترك لدعم مشروع تأهيل طلاب كلية العلوم، بالإضافة إلى تفقد معمل جار تجهيزه بأحدث الأجهزة في برنامج تطوير المهارات الأكاديمية والعملية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد خميس رئيس قطاع الصناعة بالإنابة عن المهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أحمد أبوالعنين رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس حسام مصطفى مدير مصنع بنى سويف، والكابتن توني عثمان مدير إدارة العلاقات العامة بالمجموعة، والدكتور حماده محمد عميد كلية العلوم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

رئيس جامعة بني سويف: تطوير مدرج علوم ضمن اتفاقية مع الشركة

وتجول رئيس جامعة بني سويف داخل المدرج الجديد، يرافقه ممثلو إدارة الشركة وأعضاء هيئة التدريس، ووجه الشكر لهم لما بذلوه من جهد لخدمة العملية التعليمية داخل كلية العلوم، مؤكداً أن هناك عددًا من الاتفاقيات مع الشركة في إطار دعم المشاركة بين الجامعة، ومؤسسات المجتمع المدني الصناعية، لتهيئة وتدريب الطلاب على التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل دائماً على توفير خبراء متخصصين لتدريب الطلاب أثناء الإجازات سواء نصف العام أو الصيفية في مجالات الأمن الصناعي والبيئة، وإدارة المشروعات، والموارد البشرية والمهارات الفردية، وإدارة الجودة ونظم اعتمادات شهادات الأيزو، والمعدات المستخدمة في المرافق بالمصانع، والمحاسبة، والمبيعات والتسويق بالتعاون مع الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.

تجهيز مدرج علوم بأحدث الأجهزة التكنولوجية

وقال توني عثمان، إن المدرج الجديد جرى تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا المتاحة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لطلاب كلية العلوم حتى يكتسبوا الكثير من المهارات والخبرات الفنية والعملية، والتي تساعدهم بعد التخرج على الالتحاق بسوق العمل، مثنينًا على التعاون الكبير بين جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمهندس خالد بدوي رئيس مجلس إدارة المجموعة والمهتم بالتواصل الدائم والمستمر مع الجامعات المصرية.