مستشفيات جامعة بني سويف تصعد للمستوى الثاني في حوكمة استخدام المضادات الحيوية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، صعود مستشفيات الجامعة، للمستوى الثاني في برنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية، في مبادرة الرعاية الصيدلية، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، التي تستهدف رفع وعي كل الصيادلة، من أجل ممارسات دوائية جيدة، والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصيدلية، ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بالمستشفيات، لتقديم أفضل رعاية للمرضى والتحكم في استخدام المضادات الحيوية.

ووجه الدكتور منصور، الشكر إلى الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، والدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، والأطباء والتمريض والعاملين، على جهودهم لخدمة المرضي.

تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى

واكد أن المستشفى يسعى جاهدا لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، والانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك من خلال السعى الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة، ولرفع المعاناة عن المرضى، والحرض على تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى.

أحدث الأجهزة الطبية الحديثة

أشاد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، بالدور الذي يلعبه المستشفى، في خدمة المجتمع السويفي، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكدا أن المستشفى يتميز عن غيره من المستشفيات، بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض ذوى خبرة وكفاءة عالية، ولديهم دراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.