دنيا سمير غانم تضع بصمتها على جدار المشاهير.. والجمهور: فخورين بيكي

تحرص الفنانة دنيا سمير غانم، على مشاركة جمهورها ومتابعيها دائمًا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كل ما هو جديد لديها.

وخلال وجودها في السعودية، شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها وهي تضع بصمتها في جدار المشاهير ببوليفارد رياض سيتي، وذلك على حسابها الرسمي على «انستجرام».

وعلق عدد كبير من متابعي الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، قائلين: «فخورين بيكي»، بينما عبر آخرون عن حبهم لها وإعجابهم بها.

دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد على «حامل اللقب»

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، هنأت الفنان هشام ماجد، على فيلمه الجديد «حامل اللقب»، وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها الفنانة إيمي وهشام ماجد، وعلقت عليها: «مبروك يا أغلى وألذ شوما على الفيلم اللذيذ جدا، مبروك هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام والممتع محمد ثروت ودنيا ماهر والمخرج هشام فتحي»، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

دنيا سمير غانم تحتفل بـ عيد الحب مع والديها

وضمن احتفاليات عيد الحب الماضي، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، من خلال نشرها لصورة تجمعها بوالديها الراحلين، معلقة عليها: «أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم في الجنة مع بعض بإذن الله سمير غانم، ودلال عبدالعزيز».