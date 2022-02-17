البورصة المصرية: رأس المال السوقي يهبط بمقدار 3 مليارات جنيه

أغلقت البورصة المصرية في آخر جلسات الأسبوع، اليوم الخميس 17 فبراير الحالي، على تراجع جماعي لأغلب المؤشرات الرئيسية ووفقا لبيانات البورصة، في ختام جلسة تعاملات اليوم، أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بمقدار 0.29% ليهبط إلى مستوى 11535 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» متراجعاً بمقدار 0.08%، إذ أغلق في ختام الجلسة عند مستوى 1983.82 نقطة.

وأوضحت بيانات البورصة المصرية، أن المؤشر «إيجي أكس 100» متساو الأوزان، تراجع بمقدار 0.02% إذ أغلق عند مستوى 2991.82 نقطة، بالإضافة إلى أن المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، تراجع بنحو 0.28% ليهبط إلى مستوى 1982.53 نقطة.

تنفيذ أكثر من 26 ألف صفقة في جلسة نهاية الأسبوع

وأشارت البورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس الموافق لـ17 فبراير 2022، سجلت نحو 587.2 مليون جنيه، بعد أن جرى التداول على أكثر من 232.3 مليون سهم، بعد تنفيذ أكثر من 26.83 ألف صفقة اليوم بينما تم التداول على نحو 189 سهم شهدت ارتفاع نحو 55 سهم مقابل انخفاض في قيمة 55 سهم بينما بقيت أسهم 79 شركة دون حركة.

رأس المال السوقي يخسر 3.3 مليارات جنيه اليوم

واختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم بخسارة رأس المال السوقي للاسهم المقيدة في سوق المال المصرية نحو 3.3 مليارات جنيه بعد أن هبط رأس المال السوقي من مستوى 728 مليار جنيه إلى نحو 725 مليار جنيه مع ختام تعاملات اليوم في الوقت الذي شهد اقبال من المستثمرين المصريين على الشراء بمقدار 33.9 مليون جنيه في المقابل مالت تعاملات العرب والأجانب إلى البيع، وبلغت صافي مبيعاتهم أكثر من 8 ملايين جنيه.